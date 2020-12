Covid, CNN: “vaccino a Biden la prossima settimana”

NEW YORK, 17 DIC – A Joe Biden sarà somministrata la prima dose di vaccino contro il Covid la prossima settimana. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali non è escluso che l’iniezione al presidente eletto sarà pubblica nel tentativo di convincere gli americani sulla sicurezza del vaccino. (ANSA).

Al vicepresidente Mike Pence e a sua moglie Karen sarà somministrato il vaccino contro il Covid venerdì. E lo faranno pubblicamente. Lo rende noto la Casa Bianca. (ANSA).

Tre ex presidenti americani scendono in campo per sostenere la campagna di vaccinazione anti Covid: per promuovere il ricorso all’antidoto da parte dei cittadini Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per farsi vaccinare in tv. Un’iniziativa con cui sperano di sostenere gli sforzi delle autorità sanitarie che saranno impegnate a convincere l’opinione pubblica sulla sicurezza del vaccino e sulla necessità di sottoporvisi una volta che la US Food and Drug Administration ne avrà autorizzato la distribuzione.

Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer.

Un’infermiera ha rischiato la vita.

Condividi