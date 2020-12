Armando Manocchia: “il virus è un cavallo di Troia per sottomerci ai poteri sovranazionali”

Armando Manocchia, direttore di Imolaoggi.it, nella puntata di venerdì 11 dicembre a Canale Italia Linea Sera: “Tutto questo è voluto, non è un caso. Il virus è un cavallo di Troia usato per dai ”delinquenti” al governo per sottomettere la popolazione e aggiogarla ai poteri sovranazionali a cui loro si sono venduti. Questi signori non sono incapaci, anche perché parlano per bocca di altri. Stanno depredando un Paese, stanno impoverendo 60 milioni di italiani… Sono tutti d’accordo…”

