Un fiocco su porte e finestre a Mezzanotte per la nascita di Gesù Bambino

E’ l’iniziativa di ImolaOggi.it per dire no ai professionisti della mistificazione, intenti a demolire le radici cristiane.

Giù le mani dalle tradizioni cristiane. Un fiocco azzurro su ogni porta e finestra a mezzanotte per salutare con gioia la venuta di Cristo Gesù, Luce del mondo. Un fiocco da fotografare, condividere e ritwittare per portare il lieto annuncio a più persone possibili.

Per dire no a questo incredibile tempo di tenebra e opporsi con forza alla farsa in atto di una ‘psicoinfopandemia’ – per dirla come il il saggio Professor Meluzzi – il cui unico intento è destrutturare l’Occidente cristiano per farlo abdicare innanzi al Nuovo Ordine Mondiale.

E’ questa l’iniziativa che ImolaOggi.it lancia per riaffermare il rispetto del Natale, della venuta del Figlio di Dio che da secoli la Chiesa celebra a mezzanotte, a significare per l’appunto il passaggio radicale dal buio alla Luce.

Quella Luce che porta con sé un messaggio di salvezza, allietando il cuore delle famiglie e dei più piccoli in trepidante attesa. Notte Santa che non può, per definizione, andare in scena al tramonto, come hanno voluto Giuseppi e Bergoglio, entrambi probabilmente in preda a un evidente attacco di follia improvvisa.

Solo dimostrando attaccamento alle nostre radici potremo abbattere la finta pseudocultura delle differenze che si chiama panteismo, teismo, pluralismo religioso.

Un fiocco azzurro su porte e finestre a Mezzanotte per celebrare la nascita di Gesù Bambino!

