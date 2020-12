Regeni, Fico: chiudere relazioni diplomatiche con Egitto

ROMA, 11 DIC – “Come Camera dei deputati manterremo ferma la nostra azione rispetto al chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto. Siamo stati senza dubbio sconcertati da quello che hanno scritto i magistrati della Procura italiana: sono delle accuse gravissime alla National securtity egiziana.

Si tratta di parole assolutamente agghiaccianti: una descrizione delle torture subite da Regeni”.

Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in una intervista ad Al Jazeera Arabic. (ANSA)

Il 7 dicembre, al termine del bilaterale tra i due capi di Stato, Macron ha conferito la gran croce della Legion d’onore, la più importante onorificenza francese, al presidente egiziano Al-Sisi. Alla cerimonia non sono stati ammessi i giornalisti francesi, ma i media egiziani hanno dato molto risalto alla notizia. Sembrerebbe comunque che l’onorificenza venga concessa a tutti i presidenti in visita di Stato in Francia.

Al-Sissi à Paris : gala, légion d'honneur… Aujourd'hui, pour la première fois, on a dû aller sur le site internet d'un régime autoritaire pour savoir ce qu'il se passe à l'Elysée. ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/BQlus7UnNe — Quotidien (@Qofficiel) December 8, 2020

(rainews.it) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è recato a Parigi per una visita di 3 giorni.

“Non condizionerò la nostra cooperazione nel settore della Difesa né il quello economico a questi disaccordi”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, in merito ai “disaccordi” evidenziati in termini di diritti umani tra i due leader, citato da France 24.

“È più efficace avere una politica di dialogo rispetto a una politica di boicottaggio che riduca l’efficacia di uno dei nostri partner nella lotta al terrorismo e per la stabilità regionale”, ha aggiunto. “Sarebbe inefficace in materia di diritti umani e controproducente nella lotta al terrorismo”, ha concluso.

