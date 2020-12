Regeni, Castaldo: ‘serve reazione europea’. Macron conferisce Legion d’onore ad Al-Sisi

“Il racconto, raccolto dalla Procura di Roma, dei due testimoni oculari che hanno visto il giovane ricercatore italiano, Giulio Regeni, in due distinte caserme è terribile e non può passare sotto silenzio. Negli ultimi anni sono intervenuto molte volte al Parlamento Europeo per denunciare la gravissima mancanza di collaborazione da parte delle autorità egiziane, e per ribadire che Giulio Regeni era un cittadino europeo, oltre che italiano. Serve una forte azione diplomatica europea congiunta affinché l’Egitto non provi a isolare l’Italia ma trovi un muro compatto davanti a sé, con tutti gli Stati membri che pretendano la verità”.

Così in una nota Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo.“Le forme di cooperazione tra l’UE e l’Egitto vanno riviste, imponendo forti condizionalità sui diritti umani, fondamentali e imprescindibili per garantire una coerenza dell’Unione verso il resto del Mondo. Lotteremo per far emergere verità e giustizia per Giulio Regeni e continueremo a lottare per casi analoghi come quello di Patrick Zaki, la cui detenzione pretestuosa e illegale è stata prolungata di ulteriori 45 giorni. Settimana prossima voteremo una risoluzione al Parlamento europeo e noi chiederemo che l’Unione utilizzi tutti i suoi strumenti, dalla pressione politica a quella economica, per far luce su questa vicenda, affinché l’Egitto faccia emergere la verità e punisca i veri colpevoli”, conclude Castaldo. (ADNKRONOS)

Il 7 dicembre, al termine del bilaterale tra i due capi di Stato, Macron ha conferito la gran croce della Legion d’onore, la più importante onorificenza francese, al presidente egiziano Al-Sisi. Alla cerimonia non sono stati ammessi i giornalisti francesi, ma i media egiziani hanno dato molto risalto alla notizia. Sembrerebbe comunque che l’onorificenza venga concessa a tutti i presidenti in visita di Stato in Francia.

Al-Sissi à Paris : gala, légion d'honneur… Aujourd'hui, pour la première fois, on a dû aller sur le site internet d'un régime autoritaire pour savoir ce qu'il se passe à l'Elysée. ⬇️#Quotidien pic.twitter.com/BQlus7UnNe — Quotidien (@Qofficiel) December 8, 2020

(rainews.it) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si è recato a Parigi per una visita di 3 giorni.

“Non condizionerò la nostra cooperazione nel settore della Difesa né il quello economico a questi disaccordi”. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, in merito ai “disaccordi” evidenziati in termini di diritti umani tra i due leader, citato da France 24.

“È più efficace avere una politica di dialogo rispetto a una politica di boicottaggio che riduca l’efficacia di uno dei nostri partner nella lotta al terrorismo e per la stabilità regionale”, ha aggiunto. “Sarebbe inefficace in materia di diritti umani e controproducente nella lotta al terrorismo”, ha concluso.

