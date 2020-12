“Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni”. Per cosa? “Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d’odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti”.

Lo dice l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, deputata del Pd. “Stiamo parlando del mio nome associato ai crimini commessi dai migranti“, aggiunge. tgcom24.mediaset.it

