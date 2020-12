Ma il Pd è consapevole di essere al governo?

Il Partito democratico scrive su Twitter: “Sono 24mila i medici che da 71 giorni sono costretti a vivere in un limbo di ricorsi e graduatorie in ritardo.

Un ritardo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che impone di bloccare le graduatorie in attesa dell’esito dei ricorsi.

Chiediamo di sbloccare le graduatorie.”

Ma il Pd sa di essere al governo? Chi dovrebbe sbloccare questa graduatorie, se non loro?

Un utente risponde: “Di solito un governo che governi provvede con la massima urgenza con una norma adeguata a risolvere il problema. Anche perché di quella graduatoria ha bisogno il paese. Darsi una mossa prego”

