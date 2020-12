Mamma terrorizzata dal Covid non esce di casa, neonata muore denutrita

Una bimba di un mese è morta all’ospedale di Nocera Inferiore, nel Salernitano, dove era giunta denutrita in condizioni gravissime. La piccola, primogenita di una coppia di Angri, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Secondo quanto ricostruito, la mamma avrebbe avuto dei problemi nell’allattamento e si sarebbe rifiutata di chiedere aiuto, per paura di uscire di casa e di contrarre il Covid. La procura ha aperto un’inchiesta.

Secondo il quotidiano La Città di Salerno, la donna avrebbe avuto difficoltà nell’allattare la piccola. A causa della malnutrizione, la bimba di soli 29 giorni non sarebbe riuscita a crescere in modo sano, ma per paura del coronavirus la donna non avrebbe chiesto aiuto ai medici e si sarebbe rifiutata di uscire di casa. Negli ultimi giorni, però, la situazione è precipitata. Quando i genitori si sono presentati con la bimba al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera, venerdì scorso, la situazione era già disperata. Inutili i tentativi di salvarla: la piccola è deceduta giovedì. tgcom24.mediaset.it

