Covid, Conte: anticipare Messa di Natale alle 20

Anticipare alle 20 del 24 dicembre la messa di Natale. Sarebbe l’ipotesi avanzata dal premier Giuseppe Conte durante la riunione con i capigruppo di maggioranza.

Nelle linee guida che saranno pubblicate mercoledì sulle misure anti-Covid, per il Natale, la Commissione europea raccomanda invece di valutare di “non permettere la celebrazione delle messe“.

In particolare chiede di “considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o alla radio”, secondo quanto si apprende a Bruxelles. ansa europa

La Messa di Natale è tutt’altro che scontata: «Il coprifuoco alle 22 vale anche quella», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza qualche giorno fa, nella trasmissione Di Martedì. «Il messaggio – ha detto – è ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere. Il coprifuoco dopo le 22 c’è anche per la messa. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorni».

Messa di Natale, la Chiesa ha rinunciato alla libertà di azione

