Great Reset, von der Leyen: “banco di prova può essere il vaccino”

Al Forum economico mondiale, l’ex vicepresidente degli Stati Uniti John Kerry e il capo dell’UE Ursula von der Leyen hanno espresso commenti entusiasti sul Grand Rese.” “Ho seguito l’iniziativa davvero notevole del Gret Reset da lontano durante queste settimane e mesi. Tutto questo richiederà un cambiamento di sistema ed è per questo che abbiamo il Green Deal europeo… stiamo pensando a come viviamo, lavoriamo, mangiamo e viaggiamo. Quindi, signore e signori, il bisogno di corporazioni globali e questa accelerazione del cambiamento saranno entrambi conduttori del Grande Reset. Vedo ciò come un’opportunità senza precedenti. Pensa globale e agisci locale. Ed io credo che il banco di prova per questo approccio possa essere il vaccino.” ha detto von der Leyen.

“Abbiamo bisogno di resilienza per prepararci alla prossima pandemia o schock esterno che potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Penso che sia il momento di resettare e per questo potete contare sull’Europa.”

È bello avere un amico alla Casa Bianca. Non dovremmo dimenticare che tipo di forza possiamo sviluppare. Abbiamo bisogno di una nuova agenda e, naturalmente, dobbiamo iniziare con la questione più urgente, COVID-19 “, ha affermato von der Leyen.

Condividi