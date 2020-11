Biden: ”in Usa elezioni libere, rispettare il risultato”

WASHINGTON, 25 NOV – “In America abbiamo elezioni libere, il risultato va rispettato”: lo ha affermato Joe Biden parlando alla nazione. “La nostra democrazia è stata messa a dura prova quest’anno, e quello che abbiamo imparato è questo: il popolo americano è all’altezza del compito, è all’altezza della situazione”, ha aggiunto Biden, auspicando che “questa triste stagione di divisioni possa lasciare il passo alla luce e all’unità”.

“La transizione è già iniziata”: lo ha detto Joe Biden nel corso di un’intervista a Nbc, la prima da presidente eletto. “Stiamo già partecipando ai briefing, stiamo già avendo avendo delle riunioni di lavoro con il Covid team della Casa Bianca, e stiamo discutendo non solo come distribuire il vaccino ma come renderlo disponibile a tutti”, ha detto Biden.

“Ma il 2020 è tutt’altro che finito!”: ha twittato Donald Trump. (ANSA).

