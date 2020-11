Covid, comitato scientifico: Natale come un giorno ordinario

”Questo virus è incompatibile con le relazioni sociali che sono estremamente pericolose soprattutto per i più fragili, dovrà essere un Natale di intimità, come un giorno ordinario in famiglia”. Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

“Se si allargano le relazioni con altri parenti e amici bisogna esser molto prudenti mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina, è orrendo immaginare un cenone così ma queste sono le regole, altrimenti corriamo dei rischi”, ha aggiunto.

Quanto alla querelle sugli impianti sciistici Miozzo è netto: “Considerando che siamo nel pieno dell’epidemia decidere adesso di aprire gli impianti è un po’ azzardato. Gli impianti stanno a cavallo delle montagne, in Francia, Austria, Slovenia e quindi dovrebbe essere un’operazione condivisa a livello di Bruxelles”, aggiunge. adnkronos

