I migliori software di montaggio video per principianti e professionisti

Per realizzare un montaggio video tutto ciò di cui ti occorre è l’approccio e la creatività giusti. Che si tratti di un montaggio video oppure di un documentario, è qualcosa che attira l’attenzione di tutti. Il riassunto di una vita in una piccola clip è l’idea alla base dell’aggiunta di montaggi nei video. Ci sono molti strumenti a disposizione online, ma, in generale, solo pochi potrebbero aiutarti a ottenere il miglior montaggio video.

In questo articolo imparerai a conoscere i migliori produttori di montaggio video con le loro specifiche così da poter scegliere il migliore tra essi. Ce ne occuperemo sia per computer sia per telefoni cellulari per assicurarci di non lasciare nulla di intentato.

Parte 1: I Migliori Produttori di Montaggio Video su Windows e Mac

I produttori di montaggi video sono a disposizione online con tante funzioni in base al piano o alla funzionalità che si sceglie. Puoi selezionare ciò che ti si addice meglio se su cellulare o desktop. Immergiamoci nella guida e scopriamo i migliori produttori di montaggi video per desktop. Non sono elencati in un ordine particolare:

Filmora9 è un fantastico software che ha infiniti effetti e transizioni per modificare le tue clip video. L’interfaccia fluida e la navigazione intuitiva sono il principale punto di forza di questo strumento, una persona non troverà mai bloccata durante il funzionamento e la modifica dei video su Filmora9.





Prezzo: $ 69,99 per il piano a vita /$ 9,99 al mese

Compatibilità: Windows e macOS

Passi :

Importa il tuo video sorgente nella libreria multimediale e aggiungilo alla timeline

Sono disponibili più opzioni di editing, ma puoi iniziare con il fare clic con il tasto destro sulla timeline per ottenere opzioni come tagliare, modificare, ritagliare e ingrandire.

L’audio è una delle parti principali di un video e con Filmora9. Puoi dare la tua voce al video o aggiungere musica dalla libreria musicale royalty-free.

Quindi vai alla scheda Transizioni ed Effetti e gioca con alcuni effetti di fascia alta, applica alcune transizioni al video e crea la versione migliore di esso.

Al termine della modifica, puoi fare clic su Esporta per esportare il montaggio video o condividerlo direttamente su YouTube.

Kapwing è uno strumento che si basa sul Web ed è alquanto noto per la creazione di meme, la creazione di sottotitoli, l’aggiunta di filtri e molto altro. Kapwing è così semplice che ogni giorno migliaia di studenti lo usano per i loro progetti scolastici e altre attività. Si possono creare contenuti con Kapwing e condividerli con i propri amici in tempo reale proprio come i fogli di Google. Ci sono molte funzionalità gratuite e poche vengono pagate secondo i requisiti.

Prezzo: $ 20 al mese

Compatibilità: online, Windows e macOS

Passi :

Raccogli tutte le tue immagini e i tuoi file video su Kapwing video montage maker. Puoi anche incollare link video da YouTube o da altre piattaforme di social media nella timeline.

Riorganizza i file e inseriscili nel giusto ordine in base alla durata e alle dimensioni, inoltre puoi aggiungere adesivi e testo per realizzare un montaggio video perfetto.

Quando hai finito di modificare, puoi pubblicare le modifiche e condividerle con i tuoi amici.

Biteable potrebbe essere il modo più semplice per realizzare un montaggio video basato sulla sua interfaccia fluida. Con la libreria incorporata che comprende migliaia di clip, puoi creare facilmente video attraenti in pochissimo tempo.

Prezzo: $ 15/$ 29/$ 49 al mese.

Compatibilità: Windows e macOS

Passi :

Crea un nuovo progetto video e importa tutte le tue clip preferite.

Modifica i tuoi video e le tue immagini usando gli strumenti disponibili nello strumento e aggiungi della musica.

Al termine della modifica, scarica la clip e condividila sui tuoi canali di social media o con i tuoi amici.

iMovie è uno strumento di Apple che puoi usare per modificare i video su iPhone, iPad e Macbook. Sono disponibili numerose funzionalità tra cui scegliere durante la modifica e la creazione di video 4K come i professionisti.

Prezzo: gratis

Compatibilità: macOS, iPad e iPhone

Passi :

Importa i tuoi video e crea un nuovo progetto.

Fai doppio clic sul video nella timeline e verrà mostrata la finestra di ispezione. Avrai più opzioni di modifica per creare il tuo montaggio video.

Converti il video al termine della modifica.

Parte 2: I Migliori Produttori di Montaggio Video su Android e iPhone

I migliori produttori di montaggi video su Android e iPhone a colpo d’occhio:

Adobe Premiere Rush è tutto ciò di cui ti occorre per modificare e personalizzare i tuoi post per i social media e i canali YouTube. La creatività e la precisione di questo strumento ti sarebbero sicuramente di aiuto per rafforzare la tua presenza sui social.

Prezzo: $ 10,45/mese

Compatibilità: Android e iOS

Passi :

Puoi effettuare le tue riprese con un telefono o una fotocamera e importarle nell’app Adobe per ottenere effetti interessanti e applicare transizioni.

Aggiungi musica al tuo video e crea la clip migliore e la condividi con i tuoi amici online.

Wondershare FilmoraGo è uno strumento straordinario per dispositivi Android e iOS per modificare video e creare i migliori contenuti da condividere su piattaforme di social media e YouTube. FilmoraGo ha alcune delle migliori caratteristiche ed effetti che ti farebbero impazzire per la tua creazione.

Prezzo: gratis & acquisti in-app

Compatibilità: Android e iOS

Passi :

Apri l’app e inizia a importare i video sulla timeline.

Ora puoi apportare alcune modifiche come musica, effetti, taglio, regolazione e molto altro per renderlo il miglior montaggio video di sempre.

Infine, puoi esportare il tuo video di montaggio e condividerlo con i tuoi amici sui social media.

L’app InShot è un ottimo strumento per riaccendere la tua creatività sul tuo cellulare. Si tratta di un’app di editing video all-in-one che rende virale il tuo video mobile con le funzionalità e gli effetti più interessanti.

Prezzo: gratis & acquisti in-app

Compatibilità: Android e iOS

Passi :

Scarica l’app sul tuo telefono cellulare e importa i video che desideri modificare e crea un montaggio.

Aggiungi musica, adesivi, testo ed effetti al tuo video e creane la versione migliore.

Salva il video e condividilo online con i tuoi amici e goditi il coinvolgimento.

L’app Quik ti consente di creare dei video straordinari attraverso il tuo telefono cellulare che potresti condividere sulle tue Storie social e divertirti. Le transizioni e il ritmo della musica sul tuo video e sulle foto aggiungerebbero un po’di più alla tua creatività e al risultato in seguito.

Prezzo: gratis & acquisti in-app

Compatibilità: Android e iOS

Passi :

Apri l’app e seleziona le foto e i video che desideri modificare e crea un montaggio video.

Aggiungi effetti con musica, testi e altre transizioni al tuo video.

Seleziona la durata degli effetti e dai al tuo video un tocco finale.

Salva il tuo video e condividilo sulle tue piattaforme di social media.

KineMaster è un ottimo strumento per modificare i video su telefono e tablet o sul Chromebook. I video vengono esportati nella tua galleria. Con risorse e funzionalità illimitate, KineMaster diventerà il tuo migliore amico una volta usato.

Prezzo: gratis & acquisti in-app

Compatibilità: Android e iOS

Apri l’app, importa il video che vuoi modificare oppure puoi registrare anche il tuo video.

Seleziona tra i migliori modelli e crea un montaggio video con le funzioni a disposizione in questa app.

Aggiungi audio ai tuoi video e dai un po’di suono alla tua creazione.

Salva il video e condividilo sulle piattaforme dei social media per ottenere recensioni e Like straordinari.

Conclusione

Realizzare un montaggio video non è un lavoro facile a farsi, ma oggi le persone con meno conoscenze di smartphone e computer stanno modificando il proprio montaggio video e facendo la differenza sulle loro piattaforme di social media. C’è stato un tempo in cui dovevi essere un fanatico della tecnologia per manipolare un video clip e richiedeva ore di duro lavoro ottenere la versione finale, ma questo articolo mostra come puoi usare questi migliori produttori di montaggi video sul tuo computer e telefono cellulare. Se hai imparato qualcosa da questo articolo, puoi condividerlo nei commenti qui sotto. Ci piacerebbe leggerli!

Condividi