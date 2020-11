Come estrarre file audio da un video

Rifai un remix da un audio grezzo, duplica i dialoghi del film in una lingua diversa o usa semplicemente lo stesso audio in uno dei tuoi video YouTube o Instagram: tutto ciò che ti occorre è un programma di estrazione audio di fascia alta e sei a posto .

Ecco, se tu fossi alla ricerca di un buon software di estrazione audio per estrarre l’audio da un video, eccoci qui per guidarti lungo il percorso per ciascuna delle piattaforme che vanno dai telefoni al PC.

Imparerai:

Quindi, iniziamo!

Come Estrarre l’Audio da un Video Usando Mac e Windows?

Quando estrai l’audio dai video su PC, ti occorre uno strumento per farlo. Può essere un lavoro molto semplice se utilizzi il software di editing video professionale Wondershare Filmora. Segui questa guida per estrarre l’audio dal video con facilità.

Wondershare Filmora è uno dei migliori software di editing video professionale in grado di svolgere un lavoro di estrazione audio da un video.

Ecco come estrarre l’audio da un video usando Filmora:





Passo 1: Scarica Wondershare Filmora ed lancia il programma.

Passo 2: fai clic sul tasto “importa” e includi il video che vuoi. Puoi anche trascinare e rilasciare direttamente il video nel programma. Il video caricato verrà elencato nella libreria multimediale come mostrato nell’immagine seguente.

Passo 3: inizia a estrarre l’audio dal video.

Dopo aver importato il video su Wondershare Filmora, trascina il video dalla libreria multimediale alla Timeline del video.

Passo 4: puoi quindi fare clic con il tasto destro del mouse sulla clip video e scegliere “Scollega Audio” per estrarre l’audio dal video.

Dopo un po’, il video e l’audio verranno mostrati su tracce diverse. Ciò estrarrà l’audio dal video e visualizzerà entrambi i file separatamente.

Se non desideri conservare il file video, fai clic con il tasto destro del mouse e scegli “Elimina” per rimuoverlo dalla timeline del video. Porta il video nella timeline del video dalla libreria tramite l’opzione di trascinamento.

Passo 5: modifica l’audio desiderato.

Quindi fai doppio clic per modificare l’audio nella finestra che apare.

Qui puoi modificare Volume, Fade in, Fade out e Pitch, ecc. come preferisci.

Se desideri eliminare parte dell’audio, posiziona il cursore nel punto in cui desideri che inizi l’eliminazione e premi il tasto “Dividi” sopra la timeline.

La fine dell’area di eliminazione è contrassegnata in modo simile: riproduci l’audio e seleziona il punto finale dell’area da escludere dall’audio in uscita, quindi premi nuovamente il tasto “Dividi”.

Passo 6: seleziona il tipo di uscita desiderato e salva il file audio

Successivamente, fai clic sul tasto “Crea” per esportare la traccia audio. Scegli il formato di file desiderato e regola le impostazioni di conseguenza.

Qui vengono fornite diverse opzioni.

Per esempio, puoi salvare l’audio in formati normali come MP3, MP4, WMV, AVI e così via nella scheda “Formato” e regolare le impostazioni come Codificatore, Frequenza di Campionamento, Bit Rate e Canale come meglio ti piace.

Oppure esportalo per riprodurlo su dispositivi portatili, masterizzalo su disco DVD o condividilo direttamente su YouTube.

Dopo aver selezionato il tipo di uscita desiderato, seleziona semplicemente un tipo di uscita chevuoi e fai clic sul tasto “Crea” per salvare la traccia audio.

Come Estrarre l’Audio su Mac Usando QuickTime?

Questa sezione spiega come estrarre l’audio dal video mac

QuickTime Player è un player preinstallato sui PC Mac che puoi usare per estrarre l’audio da un video con pochi clic in pochi secondi. Quindi, non occorre scaricare questo player. Tutto ciò di cui ti occorre è seguire il passo seguente:

Passo 1: apri il Player QuickTime.

Passo 2: apri il video target su questo lettore.

Passo 3: fai clic su “file” dalla barra superiore del lettore.

Passo 4: nell’opzione “Esporta come”, fai clic su “solo audio”.

Passo 5: assegna un nome al file audio, seleziona una posizione in cui archiviarelo e fai clic su “salva”.

Come Estrarre l’Audio Audio su Windows Usando Movie Maker?

Su Windows puoi usare l’utilità gratuita, Movie Maker, per estrarre l’audio e salvarlo come file MP4 /AAC.

Movie Maker è un’utilità gratuita su Windows che puoi usare per più scopi. Quindi, se ti stessi chiedendo come estrarre l’audio dal video in Windows Movie Maker, non cercare altrove! Tutto quello che devi fare è:

Passo 1: scarica “Movie Maker” e “Photo Gallery” se non ne possiedi già uno o entrambi.

Passo 2: a causa della condivisione di ampie funzionalità coerenti, entrambi questi software devono essere scaricati insieme.

Passo 3: apri “Movie Maker” e seleziona l’opzione “Aggiungi Video e Foto” per selezionare il video target desiderato da una posizione sul tuo computer.

Passo 4: dopo il caricamento del video, occorre fare clic su “file”.

Passo 5: seleziona “salva film” e scorri verso il basso per fare clic su “solo audio”.

Step 6: dai un nome al file audio e salva il file. Il file viene salvato con il formato di file MP4 /AAC per impostazione predefinita. Puoi salvare il file anche con il formato WMA, ma il formato più comune e standard è l’MP4 che può essere facilmente riprodotto su qualsiasi dispositivo mobile con qualsiasi sistema operativo.

Passo 7: la barra di avanzamento viene mostrata durante la conversione di un video nel file solo audio. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo poiché la durata varia in base alla lunghezza e della dimensione del file da cui estrarre.

Passo 8: al termine della conversione, puoi riprodurre immediatamente l’audio o spostare il file in un’altra cartella, ovunque desideri che sia.

Come Estrarre l’Audio dai Video sui Telefoni cellulari

Estrarre l’audio da un file video tramite i telefoni cellulari è spesso un processo noioso. Ma grazie alle applicazioni fornite per sistemi operativi mobili specifici o generali un lavoro lento diventa del tutto molto più facile e veloce.

Abbiamo diverse applicazioni mobili specifiche per telefoni Android e utenti iPhone che possono eseguire conversioni da video a audio in un batter d’occhio. Quindi, esploriamo i modi:

Come Estrarre l’Audio Usando l’Android

Questa sezione ti spiega come estrarre l’audio dai video su Android tramite l’app di conversione Video to Mp3 Converter.

Passo 1: prima di tutto, crea e salva o semplicemente scarica un video nella memoria locale o nella SD card sul tuo telefono se non hai già un video.

Passo 2: Apri il convertitore da video a MP3.

Passo 3: vedrai 4 opzioni al centro dell’interfaccia.

Passo 4: seleziona l’opzione “video in audio”.

Passo 5: seleziona il file video target da cui desideri estrarre l’audio.

Passo 6: ti verrà fornita un’opzione semplice e avanzata. L’opzione semplice ti consente di eseguire delle operazioni di base sul video mentre l’opzione avanzata ti consente di eseguire operazioni come bit rate e codifica audio, ecc.

Passo 7: se desideri la migliore qualità di uscita audio, imposta la qualità al massimo, 9.

Passo 8: fai clic sul tasto “converti” in basso per avviare il processo di conversione.

Passo 9: al termine del processo, puoi riprodurre subito l’audio o impostarlo anche come nuova suoneria.

Come Estrarre l’Audio dal Video su iPhone o iPda?

Questa sezione spiega come estrarre l’audio dal video dell’iPhone con MP3 Converter -Audio Extractor.

Questa è una delle applicazioni gratuite disponibili sull’iPhone e sull’iPad. Queste pratiche applicazioni ti permetteranno di estrarre l’audio da ogni video sul telefono. Pertanto, se tu stessi cercando come estrarre l’audio da un file video usando il tuo telefono, il convertitore MP3 servirà allo scopo.

Passo 1: Apri l’applicazione di conversione MP3.

Passo 2: tocca il segno più al centro dello schermo in basso.

Passo 3: seleziona l’opzione di importazione in base a dove desideri scegliere il video, la galleria della fotocamera o iCloud.

Passo 4: seleziona un video target e tocca il tasto “Aggiungi” in basso a destra.

Passo 5: fai clic sul video nella schermata seguente.

Passo 6: seleziona “converti”.

Passo 7: Seleziona MP3 facendo clic sulla “modalità predefinita”.

Passo 8: Se l’m4a è il formato di file desiderato, puoi convertire il tuo file audio, quindi fai clic su “Modalità Avanzata” e seleziona il formato di output desiderato.

Passo 9: puoi anche modificare altre impostazioni come Audio Sample, Output Range, ecc.

Passo 10: fai clic su “media convertito” per accedere al file audio convertito.

Passo 11: puoi riprodurre immediatamente l’audio oppure fare clic sull’opzione “apri in” che ti consente di fornire diverse opzioni come il salvataggio, l’archiviazione e l’invio ad alcune piattaforme.

Come Estrarre l’Audio da Video Online?

Questa sezione spiega come estrarre l’audio dai video online con Audio converter.

Non occorre possedere un’applicazione specifica per l’estrazione dell’audio. Puoi fare lo stesso con il software online, che si chiama audio converter.

Ciò risparmierà la memoria interna del sistema poiché non occorre scaricare un’app.

I passi sono molto semplici come indicati di seguito:

Passo 1: apri “audio converter” e fai clic sull’opzione “apri file”.

Passo 2: scegli il file nella finestra da cui desideri estrarre l’audio con 2048 Mb come dimensione massima del file supportata da questo convertitore.

Passo 3: mentre il processo di estrazione dell’audio è ancora in corso, seleziona il formato del file audio in cui desideri convertire.

Passo 4: se sei confuso circa le opzioni dei formati di file, scegli l’impostazione predefinita, MP3, che è un formato standard.

Passo 5: tocca il tasto “converti” e attendi fino al completamento del processo di estrazione.

Passo 6: dopo che è stato estratto, fai clic su “download”.

Come Estrarre l’Audio da un Video YouTube?

Audials One, è un software facile da usare adatto per l’estrazione di audio da un video di YouTube. Puoi estrarre il file e salvarlo in qualsiasi formato di file come WMV, MP4 e MP3, ecc.

Prima di iniziare con il processo di estrazione, avrai bisogno di un file video in locale.

Di seguito sono riportati i passi per estrarre l’audio da un qualcosa pubblicato su YouTube usando Audials One.

Passo 1: Scarica ed esegui Audials One

Passo 2: apri questo software e seleziona “convertitore” sotto Universal Converter nella finestra di sinistra. Fai clic su file>>aggiungi file

Passo 3: seleziona un file scaricato di YouTube

Passo 4: tocca “chiudi” quando richiesto con una finestra di aggiunta dei file in corso.

Passo 5: seleziona la casella di controllo “Converti video in audio”.

Passo 6: seleziona “Inizia”.

Passo 7: la versione gratuita di Audials One consentirà 30 minuti di registrazione. Devi acquistare una versione Pro per poter estrarre l’audio per un video di YouTube più lungo di 30 minuti. Fai clic su “no grazie” se non occorre aggiornare la versione. Il processo di conversione verrà continuato.

Passo 8: dopo la conversione, puoi riprodurre l’audio facendo clic sull’opzione “modifica” nell’angolo destro e quindi tocca “apri cartella”

Come Estrarre l’Audio da un Video Facebook?

Puoi facilmente estrarre l’audio da un video di Facebook con Any Audio Converter. I passi sono i seguenti:

Passo 1: scarica il software di conversione.

Passo 2: tocca “Aggiungi URL”. Questo farà aprire una finestra di dialogo. Seleziona la scheda più e incolla lì il link per il download.

Passo 3: tocca l’opzione “avvia download” per avviare il processo di download.

Passo 4: tocca l’opzione “Imposta profilo di output” e dal menu a discesa, seleziona Audio MP3.</p >

Passo 5: per personalizzare la configurazione audio, fai clic su “ Opzioni audio “ che fornisce rispettivamente Volume, Canale, Bt Rate, Audio Opzioni del Codec.

Passo 6: per salvare il file di uscita in una cartella specifica, tocca l’opzione “impostazione”.

Passo 7: seleziona “converti ora!” opzione che avvierà la conversione del video di Facebook in un file audio MP3.

Non è solo limitato a questa opzione, in quanto puoi anche svolgere operazioni di editing di base usando questo software.

Come Estrarre l’Audio da un Video di Instagram?

Puoi facilmente scaricare un video Instagram tramite questa applicazione online Instagram Video Downloader e puoi estrarre l’audio da un video di Instagram con pochissimi passi:

Passo 1: apri il post sulla piattaforma Instagram da cui desideri estrarre l’audio.

Passo 2: individua il link dell’URL del post e copialo.

Passo 3: quindi incolla il link copiato nella barra vuota in alto.

Passo 4: fai clic su “invia” per scaricare il video di Instagram.

Passo 5: quindi converti il video in un file audio MP3 selezionando il formato di file desiderato.

Come Estrarre Più Tracce Audio dal Video?

Qui imparerai come estrarre l’audio dal video con l’uso di Handbrake per estrarre più tracce audio da un video.

Passo 1: scarica e apri il software Handbrake.

Passo 2: devi selezionare un video con più tracce audio nel riquadro “selezione sorgente”.

Passo 3: la selezione dei file genererà un’interfaccia sottostante. Seleziona “scheda audio” ed espandi il primo menu a discesa che elenca tutte le tracce audio in un file selezionato. Selezionane una e assegna un nome al file e accedi alla directory di output.

Passo 4: tocca “avvia codifica” che convertirà l’audio in formato MP4. Ora l’estrazione dell’audio dal video viene eseguita usando il lettore VLC.

Passo 5: apri il player VLC e seleziona l’opzione “converti” in “media”.

Passo 6: tocca “aggiungi” nel riquadro Open Media, quindi seleziona il video Handbrake creato di recente. Dal menu a discesa accanto all’opzione Converti/Salva, tocca “converti”.

Passo 7: sotto il profilo, tocca “MP3” nella schermata seguente, assegna un nome al file ed entra nella directory, quindi seleziona “avvia” e voilà! Hai fatto.

Come Estrarre l’Audio da un Video in Streaming?

Puoi usare Video Downloader se utilizzi Chrome come browser web o DownloadHelper per utenti Firefox per scaricare qualsiasi video in streaming come file localmente nel tuo sistema. Se ci si chiedesse come estrarre l’audio dal video mp4, il processo rimane lo stesso.

Dopo il processo di download, ci sono diversi programmi per l’estrazione dell’audio da un video.

Di seguito sono riportati i passi per il player VLC:

Passo 1: Apri il player VLC, seleziona “media”, quindi fai clic sull’opzione “converti/salva”, fai clic su “Aggiungi” accanto alla casella di selezione dei file.

Passo 2: Sfoglia il file scaricato che vuoi dal PC e premi “OK”.

Passo 3: seleziona “audio-MP3” da “profilo”, quindi seleziona “avvia”.

Conclusione

A seconda della disponibilità delle risorse, tutti i suddetti approcci sono ottimi a modo loro.

Ma considerando che Wondershare Filmora funziona senza intoppi data l’interfaccia più semplice e richiede il minor numero di passi per fae l’estrazione dell’audio pur essendo compatibile con Mac e Windows entrambi i sistemi operativi, consiglierei personalmente questo software per facilità di accessibilità e usabilità.





