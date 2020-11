Il leader di al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e pakistane. Il medico egiziano, succeduto a Osama Bin Laden alla guida dell’organizzazione terroristica, sarebbe morto una settimana fa a Ghazni, in Afghanistan, per ”problemi respiratori” e complicanze dell’asma di cui soffriva, per le quali non ha ricevuto cure adeguate. adnkronos

Condividi