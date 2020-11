Usa 2020, Trump silura il responsabile della cybersicurezza. Il presidente americano Donald Trump ha silurato il responsabile per la cybersicurezza Chris Krebs. Krebs aveva definito le elezioni 2020 le più sicure della storia. E’ stato lo stesso Trump, che lo aveva nominato nel 2018, ad annunciare tramite il proprio profilo Twitter il licenziamento del direttore dell’agenzia alle dipendenze del dipartimento di Sicurezza interna.

“Le recenti dichiarazioni di Krebs sulla sicurezza delle elezioni 2020 sono state estremamente imprecise – ha scritto Trump su Twitter -, perché ci sono state massicce irregolarità e frodi, tra cui il voto di persone morte e i ‘glitch’ nelle macchine elettorali… Pertanto, con effetto immediato, Chris Krebs è stato licenziato come direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency”.

Watch the voting machine used in US swing states get hacked to rig an election. @Jhalderm, @UMich, and @nytimes demonstrate why every voting district needs an auditable paper ballot. Voting machines are *known* to be insecure. https://t.co/juvU7K3Qdl pic.twitter.com/prsrOGK17z

— Edward Snowden (@Snowden) July 27, 2019