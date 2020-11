Covid, Germania: con lockdown parziale aumentano i contagi

La pandemia di Covid-19 continua ad accelerare in Germania nonostante il lockdown parziale. Il Robert Koch Institute (Rki) ha segnalato 22.461 nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore, circa un migliaio di casi in meno rispetto al giorno prima (23.542). Ma secondo il bilancio elaborato da Zeit on line incrociando le informazioni provenienti dai vari distretti, il numero di casi arriverebbe a 23.167.

Il virus continua a diffondersi rapidamente, soprattutto nel Nord Reno-Westfalia, 5.912 casi. La Bassa Sassonia ha registrato 1.667 nuove infezioni. In Baviera, il numero totale di contagi è salito per la prima volta sopra la soglia dei 150.000. Particolarmente colpite Monaco e le zone circostanti, con 513 casi. Colonia ha registrato 449 nuovi casi in un giorno. Numero ancora superiori a Berlino e Amburgo. AGI.IT

