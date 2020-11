Migranti in fuga dal centro di accoglienza: allarme Covid a Siculiana

SICULIANA (AGRIGENTO) – Sono in corso le ricerche di polizia e carabinieri, c’è un maxi schieramento di forze dell’ordine che sta cercando di recuperare quanti piu’ immigrati possibile. Si tratta di minorenni non accompagnati, si aggirano con aria spaesata. Fra i miei concittadini c’e’ allarme non perche’ temono violenze, perche’ non ce ne sono mai state, ma perche’ siamo in tempo di pandemia. Non sappiamo se nella struttura ci sono persone poste in quarantena o casi di positivita’. E’ questo che crea allarme, non e’ certamente una questione di razzismo’.

Lo ha detto il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, commentando la fuga dal Centro di accoglienza di Villa Sikania di una trentina di migranti.

‘Fin dal mio insediamento, mi sono trovato in sintonia con il prefetto di Agrigento e vogliamo lavorare per fare in modo che la struttura possa essere riconvertita ospitando famiglie o minori’. Ed e’ proprio su questa linea infatti che da Lampedusa erano stati trasferiti a Villa Sikania i minorenni tunisini non accompagnati. Minorenni che pero’ sono scappati allo stesso modo degli adulti. (ANSA)

Condividi