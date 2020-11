Merkel all’Assemblea multireligiosa delle donne

Si riunisce per la prima volta da oggi fino al 13 novembre l’Assemblea di donne di fede di Religions for Peace, la rete multi-religiosa internazionale che si incontra a Lindau in Germania con centinaia i leader delle varie fedi impegnati alla ricerca del bene comune.

“Donne di fede: la leadership di cui il nostro mondo ha bisogno”, recita il claim dell’assemblea. Alla seduta di oggi partecipano anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Domani alle 18:30 Religions for Peace and Ring for Peace hanno lanciato l’iniziativa di mettere una candela visibile in ogni finestra di Lindau e del mondo come segno di pace e unità che oltrepassa i confini fisici, etnici e religiosi. (askanews)

