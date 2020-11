Treviglio, pensionato legge giornale in piazza: multa da 400 euro

Foto Corriere

Il verbale elevato dalla polizia locale a un pensionato recita: “Il soggetto si attardava sulla panchina per leggere il giornale”. È successo nel primo giorno di lockdown nella centralissima piazza Manara davanti al municipio a Treviglio, in provincia di Bergamo. L’uomo, un fotografo in pensione di 81 anni, ieri mattina si è fermato a leggere il giornale sulla panchina davanti alla basilica. Sono arrivati i vigili ed è scattata la sanzione.

Treviglio, pensionato si ferma a leggere il giornale in piazza: multa da 400 euro – “Abito in centro storico – racconta il signor Pino Colla al Corriere della Sera – e sono andato in piazza Manara, saranno trecento metri da casa. Dovevo comprare delle medicine ma c’era una lunga coda fuori dal punto vendita. Prima ero passato in edicola e così nell’attesa, ho 81 anni, mi sono seduto e ho sfogliato il quotidiano. I vigili non hanno voluto sentire ragioni e mi hanno multato”. today.it

