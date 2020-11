Mentre la CNN dichiarava Biden presidente, Trump giocava a golf

Donald Trump stava giocando a golf quando la CNN ha annunciato la vittoria di Joe Biden. Una foto dell’Associated Press trasmessa da Fox mostra il presidente sul campo con la mazza da golf in mano.

Trump ha indossato il solito cappellino bianco con visiera con la scritta MAGA, Make America Great Again, il celebre slogan con cui ha vinto le elezioni nel 2016 ed è andato a giocare a golf snobbando Biden. L’immagine mostra Donald Trump nel suo campo da golf in Virginia.

AP got the shot. Trump on the golf course while Biden is announced as new President pic.twitter.com/0ddKdNl7PN

— James Longman (@JamesAALongman) November 7, 2020