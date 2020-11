Renzi: “Forte sintonia con Zingaretti, se son rose fioriranno”

“Bene che la richiesta di un tavolo politico sia stata accolta da Conte e che ci sia una sintonia forte soprattutto con il Pd di Zingaretti . Ora mettiamoci al lavoro: se sono rose fioriranno”. Così Matteo Renzi commenta il tavolo politico a palazzo Chigi dei leader di maggioranza e il premier Giuseppe Conte. adnk

I leader Pd e Italia Viva sono convinti che bisogna chiedere il Mes. Matteo Renzi riapre nella maggioranza il fronte Mes, con la richiesta al Governo di immediata sua attivazione alla luce della ripresa consistenza del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. “L’aumento dei contagi – afferma via social Renzi- è una sfida per tutti. E tutti dobbiamo dare una mano. Da parte nostra insistiamo: in questa situazione di emergenza prendiamo subito le risorse del Mes che sono già disponibili. Servono soldi e tamponi, non ideologie e polemiche”. (askanews)

Condividi