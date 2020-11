Firenze, ruota panoramica e popcorn per ampliare offerta culturale

Natale 2020, il Comune: “Ruota panoramica al piazzale Michelangelo”. Il Comune di Firenze ha indetto un bando pubblico per un progetto autofinanziato relativo all’installazione di una ruota panoramica e la realizzazione di una serie iniziative collaterali al Piazzale Michelangelo, durante le prossime festività natalizie. E’ previsto che la ruota giri dal 1° dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, con possibile replica nello stesso periodo per i due anni successivi. La scadenza per la partecipazione al bando è il 23 novembre 2020 alle 12:30. Lo riporta il sito del Comune.

L’avviso pubblico – Nell’avviso pubblico, si legge che “ai fini della concessione temporanea del suolo pubblico necessario, l’amministrazione comunale ha ricevuto da un soggetto un progetto autofinanziato avente ad oggetto: l’installazione, presso il Piazzale Michelangelo, di una ruota panoramica con ingresso a pagamento, la realizzazione di alcune iniziative culturali (rivolte soprattutto ai bambini) da svolgersi all’aperto ad accesso libero e gratuito, la realizzazione di addobbi e decorazioni nell’area del Piazzale durante il periodo delle festività natalizie, nonché la realizzazione di una limitata area destinata al food con la collocazione di alcuni truck o stand/chioschi per la vendita, a titolo esemplificativo, di crepes, popcorn, street food“.

“Detto progetto – prosegue l’avviso – oltre a generare effetti positivi in termini di attrazione turistica, di ampliamento dell’offerta culturale per le famiglie, di valorizzazione del patrimonio culturale della città, risulta idoneo anche a svolgere un ruolo positivo nell’ambito dell’avviata campagna di raccolta fondi per ‘Firenze Rinasce’, potendo dedicare al relativo fondo quota parte degli introiti generati dalle attività a pagamento previste”.

https://www.firenzetoday.it/cronaca/natale-ruota-panoramica-piazzale-michelangelo.html

