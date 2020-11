Migranti, Di Maio: Viminale tiene alta attenzione su flussi illegali

“Dobbiamo alzare l’attenzione sui flussi migratori illegali come sta giustamente facendo il Viminale. Rappresentano un rischio, serve realismo. Sono stato il primo a parlare di un problema nel merito e questo problema va risolto. Se un Paese non ha le risorse per poter assistere allora non può accogliere, altrimenti l’esito è un’esasperazione dell’emarginazione sociale. Stiamo male noi e stanno male loro”.

Lo scrive il ministro Luigi Di Maio in un lungo post su Facebook dopo l’attentato di Vienna, sottolineando che “difendere i propri confini è il dovere di ogni Stato, oltre che un diritto”. ansa

