Milano: 63enne accerchiata e rapinata da tre nordafricani

Milano, donna rapinata in strada da tre uomini: accerchiata, aggredita e scippata. Sorpresa alle spalle, aggredita e derubata dal branco. Pomeriggio di paura quello di giovedì per una donna di 63 anni, cittadina dello Sri Lanka, che è stata rapinata mentre camminava in via Giacinto Gigante, a due passi da piazzale Selinunte.

A metterla nel mirino sono stati tre uomini, che lei stessa ha descritto come nordafricani, che l’hanno bloccata, accerchiata e le hanno poi scippato una catenina d’oro che la vittima portava al collo. Dopo il blitz, i rapinatori sono scappati e hanno fatto perdere le proprie tracce, insieme al bottino.

La 63enne, spaventata e sotto shock, ha chiesto aiuto alla polizia ed è stata visitata dall’equipaggi di un’ambulanza del 118, ma ha comunque rifiutato il ricovero in ospedale. Lei stessa ha formalizzato denuncia alla polizia, che ora indaga. – https://www.milanotoday.it/cronaca/donna-rapinata-via-gigante.html

