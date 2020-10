Di Maio: “Nessuna crisi di governo. Prossimo Dpcm più restrittivo”

Per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non è il momento di “aprire una crisi di governo in questa crisi di contagi” per realizzare un governo di unità nazionale. Lo ha detto il titolare della Farnesina al festival dell’ottimismo organizzato dal quotidiano Il Foglio. “Abbiamo bisogno di un governo pienamente legittimato e che sia in grado di prendere rapidamente le decisioni”, ha spiegato Di Maio.

Riunioni di governo “si stanno tenendo incessantemente per il prossimo dpcm, che sicuramente sarà più restrittivo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista alla festa del quotidiano ‘Il Foglio’. “Dobbiamo capire se anticipare le mosse per evitare che la curva peggiori”, ha aggiunto Di Maio.

Condividi