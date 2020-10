Migranti, 50 su barca a vela approdano nel Reggino

Reggio Calabria, 28 ott. – – Una cinquantina di migranti su una barca a vela sono approdati a Roccella Jonica dopo essere stati individuati al largo di Camini, nelle acque fra Riace e Monasterace, e trainati fino al porto.

Due dei migranti a bordo, si presume gli scafisti, si sono gettati in mare, ma mentre il primo è riuscito a raggiungere la riva, dove è stato bloccato dalle forze dell’ordine, il secondo non ce l’ha fatta e risulta ancora disperso. Sono in corso le ricerche da parte della Guardia costiera. Allertati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria. adnkr

