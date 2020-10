Russia: permesso di residenza illimitato per Snowden

“Se non fermiamo l’attuale processo di manipolazione e tracciamento di massa, il costo sociale sarà enorme e forse irreversibile“. E’ l’allarme lanciato da Edward Snowden, l’informatico e attivista statunitense che ha dato il via al Datagate, in collegamento video da Mosca in occasione dell’apertura del festival internazionale delle scienze ‘The Big Challenge 2019’ organizzato a…