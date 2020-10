Comizio di Obama davanti a 10 persone su un marciapiede

Il comizio di Barack Obama che parla a uno stadio pieno di sostenitori di Biden. “Stavo solo scherzando!”, scrive James Woods che ha pubblicato il video su Twitter.

È Obama, ma sta parlando a poche anime sventurate su un marciapiede, davanti ad un banchetto allestito per sostenere Biden. Per avere la certezza di essere sentito dalle circa 10 persone presenti, dato il distanziamento, l’ex presidente americano usa anche un megafono!

Yes, this is Barack Obama speaking to a stadium full of Biden supporters. Just kidding! It IS Obama, but he’s speaking to a few hapless souls on a sidewalk. #ButThePolls… pic.twitter.com/AOBTdVw6VC

— James Woods (@RealJamesWoods) October 22, 2020