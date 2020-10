Berlino, tribunale revoca restrizioni notturne ai locali

Il Tribunale amministrativo di Berlino ha revocato le restrizioni notturne per bar e ristorianti nella capitale tedesca. La decisione arriva dopo l’azione promossa da alcuni locali di Berlino che si sono uniti per contrastare la norma, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, che prevede la chiusura dei bar e ristoranti della capitale tedesca dalle 23 alle 6 del mattino.

Stando a fonti citate dalla Bild, 11 esercizi commerciali del settore della ristorazione potranno restare aperti dopo le 23.00. I promotori dell’azione sostenevano che non vi è alcuna giustificazione convincente per la chiusura dei locali e che il coprifuoco – con divieto di vendita di alcolici e di riunione di più di cinque persone all’aperto dopo le 11 – non potrà che garantire che i giovani si spostino in altri luoghi dove non esiste alcun rispetto delle norme di igiene. Ora la decisione sull’annullamento può essere impugnata davanti alla Corte amministrativa superiore di Berlino. affaritaliani.it

