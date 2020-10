Migranti, 24 sbarcano nel Salento: uno è positivo

foto archivio

Nella tarda serata di ieri c’è stato uno sbarco di migranti nel Salento: si tratta di 9 uomini e 5 donne, e dieci minori, tutti di nazionalità irachena, rintracciati sul lungomare di Santa Maria di Leuca (Le). Uno di loro è risultato positivo al Covid 19: l’esito del tampone si è avuto in ospedale a Tricase, dove si è recato per un piccolo intervento. Gli altri migranti si trovano nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Lamorgese – “Non sono i migranti a portare il Covid, i numeri non sono preoccupanti in relazione ai dati sul territorio italiano”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Abbiamo inviato militari in Sicilia non per il Covid, ma perché gli arrivi erano tanti e la Sicilia sopportava un peso notevolissimo – ha spiegato -. Dai dati provenienti dalle strutture di prima accoglienza sappiamo che delle 56mila persone presenti solo il 2,7% è positivo”. tgcom24.mediaset.it

