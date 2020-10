Migranti, boom di sbarchi: 450 arrivati Lampedusa

AGRIGENTO, 10 OTT – Sbarchi a ripetizione a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono arrivati, con diversi barchini, 433 migranti, per la maggior parte tunisini. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola che era stata svuotato nei giorni scorsi, in attesa di essere imbarcati su navi quarantena dopo l’esito dei tamponi. Sono complessivamente 15 i barchini che, uno dopo l’altro, sono riusciti ad arrivare fino alle acque antistanti all’isola di Lampedusa.

Ad intercettarli, portandoli al molo commerciale o al molo Favarolo, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. A bordo delle “carrette” c’erano da un minimo di 9 ad un massimo di 55 persone. Fra loro, anche donne e minori. Una delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente sulla terraferma, esattamente a molo Madonnina. A bloccare i tunisini subito dopo lo sbarco sono stati i carabinieri. (ANSA).

🔴 LAMPEDUSA OGGI SOTTO ASSEDIO, NE HANNO PARLATO AL TG…?!?

Circa 450 immigrati clandestini arrivati, quasi tutti in fuga dalla famosa “guerra di Tunisia”. Novità: come vedete da questo video ormai si entra in Italia non solo col barchino ma anche col piú capiente peschereccio! pic.twitter.com/iNfwITg0ia

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 10, 2020