Covid, Zingaretti: mini lockdown di 14 giorni nella provincia di Latina

Mini lockdown di 14 giorni nella provincia di Latina. Lo ha deciso il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti con un’ordinanza che entra in vigore a partire da mezzanotte. Si è arrivati a questo punto per via dell’aumento dei contagi da Covid, cresciuti nel territorio del 155 per cento dal 4 ottobre.

Il nuovo provvedimento prevede la riduzione a 20 persone per le feste e le cerimonie religiose, un massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti e locali e la chiusura anticipata alle 24 per pub, bar e ristoranti. Scatteranno, poi, il divieto di assembramento davanti a scuole, luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Sono previste delle limitazioni anche per chi frequenta palestre e scuole da ballo e infine si invitano i cittadini a lavorare da casa. liberoquotidiano.it

