L’élite ha scelto la Cina per guidare il Nuovo Ordine Mondiale

di Gianni Maesano – – L’ èlite ha scelto la Cina per guidare il Nuovo Ordine Mondiale.

Ambiscono al monopolio del 5G, ma per far sì che ciò avvenga devono togliere lo scettro agli Usa e a seguire alla Russia.

L’italia viene scelta come cavallo di troia per l’Europa… l’italia è una potenza economica, la più strategica per il controllo del Mediterraneo, il nucleo del mondo, il paese ponte delle culture e dei continenti.

Ritornando indietro sugli Usa, perdere il controllo dell’Italia sarebbe una catastrofe che sbilacierebbe il predominio militare/economico del Mediterraneo.

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito al cambiamento geopolitico europeo, dove

“i democratici comunisti” sono stati piazzati in quasi tutti i governi con brogli elettorali e strategie tecniche d’emergenza.

Il 3 novembre ci saranno le elezioni per la casa bianca e i democratici cercano di piazzare

Jon Biden a qualsiasi costo.

Trump non è un santo, ma vi consiglio di pregare per la sua riconferma, perché se così non fosse la Cina conquisterà l’intero pianeta dettando la sua follia dittatoriale facendovi rimpiangere anche il peggio che abbiamo conosciuto fin oggi.

La pandemia è una strategia militare, un’arma silente che stanno usando per l’avanzata cinese.

In questa partita ci si gioca il volto dell’intera umanità.

Sappiatelo.

Soros: “ordine mondiale, la Cina sarà la nuova America”

