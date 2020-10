Boldrini in piazza per sostenere l’opposizione bielorussa

Qualche giorno fa dovevano imbarcarsi dall’aeroporto di Fiumicino e partire per Minsk, ma non sarebbero stati accettati a bordo del volo, perche’ non risulterebbero “graditi” in Bielorussia: protagonisti della disavventura l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, insieme con i deputati Lia Quartapelle ed Emanuele Fiano. Il 1° settembre Boldrini e Quartapelle hanno incontrato a Vilnius, in Lituania, la leader dell’opposizione Tikhanovskaja rilasciando questa dichiarazione: “È lei il futuro della Bielorussia”

Nel video, una marea umana – sei, forse sette persone – capeggiate dalla Boldrini manifestano contro la Bielorussia. Ci sono 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 35 giorni e la ex presidenta sbraita contro il presidente eletto Lukashenko.

Marea umana (sei, forse sette) con a capo la Boldrini manifesta contro la Bielorussia. Ci sono 18 pescatori italiani sequestrati in Libia da 35 giorni e lei protesta contro Lukashenko. #RadioSavana pic.twitter.com/lXKnFVsYKE — RadioSavana (@RadioSavana) October 7, 2020

