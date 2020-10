Zingaretti: “Pd e M5s sempre più alleati”

Le parole del segretario del PD Nicola Zingaretti a margine di un intervento elettorale insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala per il candidato sindaco di Legnano: “La discussione su Mes in corso è molto positiva. Ho molta fiducia che con questo clima nuovo della maggioranza tanti problemi vengano superati, siamo sempre meno coalizione di avversari e sempre di più coalizione di alleati come chiedo da sempre.” (Agenzia Vista)

Alessandro Di Battista – Ho constatato una realtà. Sono preoccupato perché ci tengo al Movimento, vengo sempre accusato di parlare troppo o troppo poco. Ogni volta che apro bocca ricevo tanti attacchi. Io semplicemente voglio bene al Movimento, credo in un progetto e penso che l’alleanza strutturale con il Pd sia la morte nera”. Così Alessandro Di Battista, ai microfoni della trasmissione di La7 ‘Piazzapulita’.

“Il problema principale del M5S è l’identità, che si può ricostruire solo in maniera collegiale, permettendo agli iscritti, che sono i veri proprietari del M5S, di trovare una linea. Prima definiamo questa agenda politica, poi ragioniamo e, anche in maniera molto machiavellica, troviamo la migliore strategia possibile”

Condividi