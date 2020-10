Migranti, Maraventano: tunisini non vengono per raccogliere pomodori e zucchine

“Io voglio essere più cattiva dei nostri colleghi deputati e voglio dire una cosa: noi, in questo momento, abbiamo un governo che traffica carne umana, lo dico ad alta voce. Noi non abbiamo i mezzi per fare accoglienza, Lampedusa è in pericolo, il Paese è in pericolo. Il Governo vuole smontare tutto il decreto sicurezza di Matteo Salvini perché, essendo complice di chi traffica carne umana, ha bisogno di continuare a trafficare questi clandestini”. Lo dice Angela Maraventano, già senatrice della Lega ed ex sindaco di Lampedusa, ospite di un dibattito a Catania sul tema ‘immigrazione clandestina e difesa della sicurezza dell’Italia’.

“Ma non è che qualcuno sta reclutando delle persone? – continua Maraventano – Perché, se arrivano tutti i giovani tunisini che stanno bene fisicamente, vogliono, evidentemente, reclutare queste persone per fare un danno al nostro Paese. Io posso dire queste cose perché le vivo quotidianamente, conosco ogni singolo tunisino che sbarca a Lampedusa, è tutta gente che è stata reclutata e viene nel nostro Paese non si sa a fare che cosa ma è certo che non vanno a raccogliere pomodori o zucchine, ve lo posso assicurare. A Lampedusa serve un ufficio europeo perché non possiamo essere lasciati soli”, conclude. adnkronos

Tunisia: non si trovano braccianti per la raccolta delle olive

