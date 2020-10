Sap Polizia: “quereliamo chef Rubio, deve vergognarsi”

Delirante tweet di Gabriele Rubini sul SAP e la Polizia di Stato. Stefano Paoloni (SAP): “Quereliamo Gabriele Rubini, parole delle quali deve vergognarsi”.

Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, ha deciso di querelare Gabriele Rubini a seguito del tweet apparso sull’account di quest’ultimo pochi giorni fa: “Non ci sono parole per commentare i concetti e cosa ci sia a monte nello scrivere tali espressioni – commenta Paoloni – Non è la prima volta che questa persona si segnala per commenti e uscite assolutamente vergognose nei confronti di chi veste una divisa. Basta guardare cosa scrisse dei nostri angeli caduti in servizio a Trieste lo scorso ottobre”.

“Anche in quell’occasione – conclude Paoloni – come d’altronde nel suo ultimo post, le parole sono di un indegno da non meritare nessun ulteriore commento da parte mia. Il SAP ha deciso di querelare il signor Rubini”.

COMUNICATO STAMPA – Roma, 01 Ottobre 2020

