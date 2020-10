Novara, auto investe cinghiali su A26: morte due persone

Due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita nel corso di un incidente avvenuto sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce.

L’auto su cui viaggiavano ha investito due cinghiali ed è finita fuori strada. È accaduto alle 3,40 poco dopo il casello di Biandrate, direzione Gravellona: i tre viaggiavano su un’auto condotta dall’uomo rimasto ferito. All’improvviso, hanno attraversato due cinghiali di grossa taglia e il conducente non ha potuto evitarli: la vettura è finita fuori strada e il passeggero (39 anni) che era seduto dietro è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, morendo sul colpo. Uguale sorte per il trasportato sul sedile a fianco del conducente, un 32 enne. Il conducente è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Novara. AgenPress

