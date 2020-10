È più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata

“E’ molto più facile ingannare la gente che convincerla che è stata ingannata”

Cosa stiamo vivendo in questo momento in Italia?

Oggi si stanno scontrando due visioni del mondo: quella che ci ha accompagnato dal dopoguerra fino a poco fa e quella che tenta di cambiare il sistema.

L’Italia sta ancora affrontando e pagando la cattiva gestione di un’emergenza mondiale che ha tanti lati oscuri e poco chiari ma…

Perchè ci riempiono di queste e altre bugie?

Queste e altre importanti domande avranno finalmente risposta nel mio salotto con un ospite d’eccezione, il grande attore e regista, Enrico Montesano.

Eclettico e versatile, personaggio ormai “di casa” per le famiglie italiane, ha all’attivo più di 50 film di successo, in più di 50 anni di carriera.

Impegnato anche a livello sociale, senza peli sulla lingua, è una di quelle persone, come me, sempre “Alla ricerca della verità”.

Intervista a cura di Leonardo Leone

Condividi