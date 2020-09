Bonafede manda i detenuti a ‘Italia’s Got Talent’!

“Anziché investire in divise, dotazioni e mezzi e pagare gli straordinari agli agenti, ecco come butta i soldi il governo: il sindacato Uilpa denuncia che la Polizia penitenziaria ha dovuto essere impiegata per la ‘gita’ dal carcere di Marassi di Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di quattro detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni, produzione e traffico di droga. Motivo? Partecipare alla trasmissione televisiva ‘Italia’s Got Talent’!”.

Lo scrive Matteo Salvini sui suoi canali social con riferimento alla vicenda denunciata dalla Uilpa Penitenziari.

Il tutto a spese dei contribuenti e con tutti i rischi di spostamenti di questo tipo in epoca Covid. Non ho parole. Ma dove siamo arrivati?!? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 29, 2020

