Vaticano, legale famiglia Becciu: “Denunce per calunnia e diffamazione aggravata”

Ivano Iai, legale della famiglia del cardinale Angelo Becciu, licenziato dal Papa con la perdita dei diritti di cardinale, fa sapere di

“aver predisposto e rimesso agli accertamenti delle Autorità competenti, su incarico e a tutela della famiglia Becciu, due denunce per violazione delle disposizioni penali in materia di calunnia e diffamazione aggravata e di divieto di rivelazione di segreti d’ufficio e d’indagine, fattispecie di malcostume corruttivo che, attraverso la fuoriuscita illecita di informazioni e documenti riservati continuativamente divulgati dai media in forma distorta e denigratoria, ha originato la consumazione di ulteriori reati e la lesione dei diritti di diversi interessati”. adnkronos

L’ormai ex cardinale Angelo Becciu fa affiorare una grande amarezza rispondendo all’Adnkronos dopo le dimissioni da prefetto delle Cause dei Santi e dai diritti di cardinale consegnate al Papa. “Preferisco il silenzio”, si limita a dire con voce spezzata.

Condividi