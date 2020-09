Bonafede: riunione M5s in località segreta

“Al massimo in un mese e mezzo dobbiamo chiudere gli Stati generali e avere il nuovo organo direttivo” M5s: a chiederlo è Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle al governo, in un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ha annunciato per domani una riunione con gli altri ministri del Movimento in una località segreta, forse fuori Roma, “per garantire serenità all’incontro”. “Alla riflessione ora deve seguire l’azione”, ha detto il Guardasigilli, “innanzitutto quella di governo, perchè il Paese ci vuole concentrati sul rilancio dell’economia. Ma anche quella della nostra riorganizzazione interna, che deve durare il minor tempo possibile”.

“Abbiamo sempre criticato le liturgie della vecchia politica: siamo nati per mettere fine alla politica che ‘parlava’, per noi la politica parla con i fatti”, ha aggiunto, “è il nostro dna”. Quanto alle affermazioni di Di Battista, “era giusto riflettere sull’esito delle regionali ma non dobbiamo esagerare” con le autoflagellazioni “perchè non è nemmeno giusto non dare la dovuta importanza alle cose fatte: dalla Spazzacorrotti al reddito di cittadinanza fino al taglio dei parlamentari”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/bonafede-nuova-guida-a-novembre-basta-autocritiche-infondate-943517ad-a8b7-4696-ad13-b160b50d26c5.html

Condividi