Ilaria Capua: “Fuori dalla pandemia in primavera 2022”

Quando saremo fuori dall’emergenza coronavirus? “Secondo me, primavera 2022. L’autunno 2021 sarà l’inizio di un graduale ritorno alla normalità”. Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, a DiMartedì su La7. “Non credo che il vaccino riesca ad arrivare ad un numero significativo di persone entro la fine dell’anno. Il vaccino è uno strumento su cui non possiamo proiettare tutte le nostre aspettative. Abbiamo bisogno di soluzioni flessibili”, dice la scienziata.

“Questa pandemia è molto particolare per tanti motivi. Questo è un virus che il nostro organismo non aveva mai incontrato. Nel secolo scorso ci sono state 4 pandemie che hanno colpito una popolazione dotata di una certe immunità per i virus influenzali. Questa pandemia è particolare, anche se il virus mostra la sua aggressività in un numero limitato di casi”, spiega ancora.

“Cerchiamo di capire come altri paesi stiano affrontando quella che, temo, sia la seconda ondata”. Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell’UF One Health Center, ospite di DiMartedì su La7. “Quando il numero di contagi supera una determinata soglia e determinate regole non vengono rispettate, il virus scavalla. Dalla Spagna ho informazioni sulle terapie intensive che cominciano a essere piene. Stiamo pagando il conto di 3 settimane fa. In Francia l’obbligo di mascherina è arrivato tardi, sono molto preoccupata anche per l’Inghilterra che ha avuto una strategia a zig zag e questo non va bene. Bisogna correggere il tiro in modo che le persone siano in grado di capire”, afferma la scienziata. ADNKRONOS

Covid, Meluzzi: drammatizzazione della situazione per calpestare libertà e democrazia

Condividi