Il centrodestra governa 14 regioni. Il centrosinistra 5. Ecco il commento dell’impareggiabile Boldrini su Facebook:

“Salvini voleva usare le elezioni regionali per dare la spallata al governo. Ha fallito anche stavolta.

Il Pd si è dimostrato il vero argine contro la destra e il primo partito in quasi tutte le regioni andate al voto.

Ora il governo deve marciare spedito per rispondere ai problemi del paese. Sì al Mes, via i decreti insicurezza, nuova legge elettorale.”

