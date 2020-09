Migranti, Alarm Phone: 86 in pericolo tra Libia e Lampedusa

“Una barca con 86 persone in pericolo rischia il naufragio tra la Libia e Lampedusa. Non lasciateli annegare! All’1:15 di notte siamo stati allertati da questa barca in fuga dalla zona di guerra libica. Da allora, nessuna reazione delle autorità. Serve soccorso immediato”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone.

Intanto su Twitter Gordon Isler, fondatore di Sea-Eye e responsabile della Alan Kurdi denuncia: “A più di 48 ore dal salvataggio di 133 vite, non c’è ancora nessun Rescue Control Center che si è assunto la responsabilità della gestione o del coordinamento del soccorso”. adnk

Condividi