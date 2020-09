Regionali Toscana, exit poll: Giani in leggero vantaggio

Gli exit poll delle regionali in Toscana indicano in vantaggio Eugenio Giani del centrosinistra su Susanna Ceccardi, candidata governatrice della Lega sostenuta da tutto il centrodestra. Staccatissima l’esponente del Movimento 5 Stelle Irene Galletti. Il dem Giani è dato a una forchetta tra il 41 e il 45%, mentre la Ceccardi tra il 38 e il 42 per cento.

Briciole per gli altri: la Galletti tra l’8 e il 12 per cento, Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) tra 3 e 5 per cento. La sorpresa, però, è dietro l’angolo e dunque lo spoglio sarà assolutamente in sospeso. La Toscana, tradizionale roccaforte rossa dal secondo Dopoguerra, potrebbe segnare il destino del governo Conte. Una sconfitta per 4-2, ma con la Toscana ancora al centrosinistra, potrebbe complicare non poco la vita al premier ma tenere in vita la maggioranza, perlomeno rallentando un inevitabile Big bang. liberoquotidiano.it

Condividi