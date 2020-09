Senzatetto colpito alla gola con coccio di bottiglia, arrestato straniero

Milano – Aggressione davanti a un supermercato milanese nel pomeriggio di sabato 12 settembre. Sul posto la polizia, che ha arrestato il responsabile. Ignoti i motivi del gesto, che comunque sarebbe stato originato da una banale lite tra due senzatetto che stazionano nei pressi del punto vendita, l’Eurospin di via Saponaro (zona Missaglia). Il fatto è avvenuto alle due e un quarto del pomeriggio.

La vittima è un italiano di 52 anni, che presentava una vistosa ferita alla gola e un’altra al torace. E’ stato portato all’Humanitas in codice rosso, ma poi dimesso con dieci giorni di prognosi. Gli agenti di polizia, raccolte le descrizioni dell’aggressore, lo hanno rintracciato poco lontano. Si tratta di un bosniaco di 59 anni con alcuni precedenti. Aveva ancora in mano il coccio di bottiglia usato per ferire l’altro.

www.milanotoday.it

Condividi