Lesbo: migranti incendiano campo di Moria. Bergoglio: sono vicino a loro

Roma, 13 settembre 2020 Papa: “Vicino ai profughi colpiti dall’incendio di Lesbo. Accoglienza sia umana e dignitosa”. Nei giorni scorsi una serie di incendi ha devastato il campo di Moria a Lesbo lasciando migliaia di persone senza rifugio, seppure precario. Ancora vivo è il ricordo della mia visita a Lesbo. Faccio un appello affinché l’accoglienza dei profughi che cercano rifugio in Europa sia umana e dignitosa” queste le parole di Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro di fronte ai fedeli. Fonte: Agenzia Vista

L’incendio che ha distrutto il campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo, è stato appiccato da un gruppo di “richiedenti asilo”. Lo hanno riferito le autorità greche. Per l’agenzia greca ANA, le fiamme sono divampate dopo che alcuni dei migranti si sono rifiutati di andare in isolamento dopo che 35 persone sono risultate positive al coronavirus.

BRUXELLES – L’Ue è pronta a “finanziare un nuovo campo più moderno” in Grecia dopo l’incendio nel campo di migranti a Moria nell’isola di Lesbo. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Margaritis Schinas in videoconferenza dalla Grecia in con il ministro dell’Interno tedesco Seehofer. “L’Unione Europea è pronta non solo a finanziare e sostenere la costruzione di questa nuova struttura, ma anche a considerare qualsiasi richiesta greca per un ruolo più attivo nella gestione di questa nuova struttura”, ha precisato Schinas, annunciando che ne parlerà oggi con il premier greco.

