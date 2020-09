“Il virus in Italia non c’è”, dicevano in coro l’allergologo Burioni e Myrta Merlino irridendo la psicosi collettiva di indossare la mascherina.

Vedendolo in tendenza mi sono ricordato di quando #Burioni e #Merlino ridevano di quelli che, intelligentemente, indossavano già le mascherine: ve lo ripropongo. pic.twitter.com/X4wx31AWNB — TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) September 5, 2020

Condividi